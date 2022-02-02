الفيوم تحصل على المركز الأول فى مبادرة صحة المرأة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة ماجدة رشدى مدير الإدارة، حققت المركز الأول فى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية (فحص الثدى) وذلك خلال شهر يناير 2022 بنسبة 69% متفوقة على محافظتى دمياط والقليوبية.





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