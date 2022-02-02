هيئة الدواء تستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لبحث دعم مصر فى تصنيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء من الجانب المصرى، كلا من: الدكتور رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة إنجى الحصرى، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، الدكتور يس رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، نادين سامى، سكرتير أول بوزارة الخراجية المصرية، وعضو مكتب مساعد الوزير للشئون الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ووفد جهاز الصحة الأوروبى.

وخلال اللقاء، تم عرض جهود هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها فى دعم صناعة الدواء والقدرات التصنيعية الموجودة، والذى ظهر فى زيادة حجم الصادرات المصرية، ومدى تطورها خلال الفترة الأخيرة، وزيادة عدد الدول المصدر لها، والتى لا تنحصر فقط فى الأسواق الإفريقية والعربية بل والعالمية.

بالإضافة إلى تطور البيئة الرقابية والبنية التحتية، وهو ما ساهم فى تهيئة المناخ أمام مصنعى الدواء والمستثمرين، وكذلك دعم الهيئة لصناعة الدواء، وما ترتب عليه من تعزيز الصناعة المحلية، وتوطين الدواء، وتجلى ذلك أيضا فى سعيها للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، والمقرر تحققه خلال شهر.

وفى نهاية اللقاء، أشاد وفد الاتحاد الأوروبى بالتحسن الملحوظ الذى تشهده البيئة الرقابية من تطوير وتحديث آليات وإجراءات وقواعد العمل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية؛ بما يسهم فى تهيئة الجو الرقابى، والتشريعى لدعم وتشجيع صناعة الدواء.

يأتى ذلك الاجتماع التنسيقى ضمن عدد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية، والشركات العاملة فى مجال تصنيع اللقاحات للتعرف على الإمكانات المتوفرة فى السوق المحلى والاحتياجات اللازمة لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر.

وتأتى الزيارة فى إطار استكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية فى إفريقيا، من خلال تحديد وتعزيز الصناعات الصحية فى إفريقيا كونه مستهدفا جوهريا لزيادة الأمن الصحى والدوائى فى القارة الإفريقية على المدى الطويل، وذلك بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية فى مايو 2021 عن مبادرة فريق أوروبا (Team Europe Initiative - TEI) بشأن التصنيع والوصول إلى اللقاحات والأدوية والتقنيات الصحى (MAV+ لتعزيز قدرة تصنيع اللقاحات فى القارة الإفريقية، معتبرة ذلك أولوية فورية.