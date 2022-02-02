«تزوجت 14 مرة وبشرها الشعراوي بالجنة».. لقطات من حياة تحية كايروكا

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يتزامن مع شهر فبراير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وهي راقصة شرقية وممثلة مصرية ولدت يوم 22 فبراير 1915 بالإسماعيلية، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر يناهز 84 عاماً.

دوت الخليج يرصد ملامح من حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وذلك خلال السطور القادمة.

مارست الرقص من طفولتها

اسمها الحقيقي «بدوية تحية محمد علي النيداني كريم»، من مواليد مدينة الإسماعيلية، وقد بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة كموهبة وسافرت إلى القاهرة هربًا من تعذيب أخيها وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن ثم ذهبت إلى بديعة مصابني بعد سفر الراقصة سعاد محاسن إلى الشام وحينها اكتشفتها الراقصة بديعة مصابني وانضمت إلى فرقتها عام 1935 وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا.

بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابني وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها. وكانت شهرتها سبب في طلاق أختها فاطمة من زوجها علي الجداوي. وخلال عقدين من مسيرة حافلة بالرقص والأعمال السينمائية والمسرحية، تزوجت خلالها 17 مرة أبرزها من الطيار حسين عاطف والممثل رشدي أباظة والمطرب محرم فؤاد والمخرج المسرحي فايز حلاوة.

وفي عام 1973 انحسرت عنها الأضواء بعد زيادة وزنها، وأفل نجمها، لتجد نفسها بلا مال، واضطرت أن تسكن شقة فوق السطوح في حارة متواضعة، وكانت تعاني من الماء الأبيض في العين، فتكفل بعلاجها الأمير السعودي فيصل بن فهد، وكانت كاريوكا منذ عام 1974 تقيم في قصر الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز خلال تواجدها في مكة. وكانت علاقتها جيدة بأسرته. حسب ما صرحت رجاء الجداوي.

مشوار تحية كاريوكا

شاركت تحية كاريوكا في عدد من الاعمال المسرحية مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة، وقدّمت المسرح السياسي الذي حمل اسمها، فيما بلغ رصيدها السينمائي 117 فيلمًا، منها بينها «الجراج، سوق النساء، نساء صعاليك، إسكندرية كمان وكمان، الوداع يا بونابرت، مين يقدر على عزيزة، السكرية، السراب، شاطئ الغرام، طاقية الإخفاء».

في عام 1975 أنتجت تحية فيلما للفنانة الشابة - حينها- ماجدة الخطيب، بعنوان «زائر الفجر»، وفي العام التالي قدّمت فيلم «الكرنك» أمام سعاد حسني ونور الشريف وفريد شوقي، للمخرج علي بدرخان، وعقب ذلك قرر الرئيس السادات منحها جائزة في عيد الفن هي والفنان فريد شوقي، وكانت الفنانة تحية كاريوكا متعددة الزيجات، لأنها كانت ترفض الدخول في علاقة غير شرعية، حسبما قالت الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوي، ابنة شقيقتها والتي قامت بتربيتها بعد انفصال والد الأخيرة عن والدتها، حيث تزوجت 17 مرة وفقًا لما كشفته الأخيرة في حوار لها أكتوبر 2017، مع الإعلامية لميس الحديدي.

دور تحية كاريوكا السياسي

لعبت كاريوكا أيضاً دوراً سياسياً بارزًا حيث ألقي القبض عليها أكثر من مرة بسبب نشاطها السياسي السري حيث قامت بمساعدة محمد أنور السادات في هروبه من الإنجليز وحجزه في المعتقل كما تم القبض عليها عندما كانت متزوجة من ضابط من الضباط الأحرار واتهامها بمساعدته في قلب نظام الحكم وتوزيع منشورات، وتأثراً بشخصيتها الكاريزميه كتب أكثر من كاتب ومثقف عربي العديد من الدراسات عن تحية كاريوكا أهمها الدراسة التي كتبها الكاتب الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد.

14 زوج في حياة تحية كاريوكا

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة «معلنة» أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما المصرية الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين، حيث كان أول أزواجها أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة لمدة عام واحد، وانفصلا عام 1940 وفى نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها بإعتزال الرقص الشرقي.

وبعدها تزوجت من ضابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وسافرا سوياً للولايات المتحدة الأمريكية، وعادت بعد أشهر قليلة معلنة طلاقها وأما الزيجة الرابعة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، بسبب غيرته الشديدة عليها.

وتزوجت أيضًا من الفنان الكبير أحمد سالم، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، ثم سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل ووارتبطت بعدها من حسين عاكف وهو “طيار الملك فاروق الخاص”، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط واما الزيجة السابعة والأشهر، كانت في عام 1951، إذ تزوجت من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت تحية كاريوكا أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

أما الزيجة الثامنة، لـ تحية كاريوكا كانت من البكباشي “المقدم” مصطفى كمال صدقى، وهو أحد ضباط ملك مصر فاروق الأول، لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله عقب قيام ثورة 1952 وتزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، واستمر الزواج 5 سنوات، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الرقص.

وفى أواخر عام 1956، تزوجت من البكباشي “المقدم” حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، وانفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح وتزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، واستمرت الزيجة عدة أشهر فقط وارتبطت بعدها من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام.

أما الزيجة الثالثة عشر، كانت من الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاماً، ليكون هذا الزواج الأطول في حياة تحية كاريوكا، وانفصلت عنه بعدما استولى على شقتها، لتضطر فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها وكانت آخر زيجات تحية كاريوكا، من المخرج المسرحي حسن عبد السلام، واستمرت حتى وفاتها يوم 20 سبتمبر 1999.

الشيخ الشعراوي يبشر تحية كاريوكا بالجنة

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها".

وفاة تحية كاريوكا

رحلت تحية عن عالمنا على أعلى درجات الإيمان، وفقًا لما صرّح به الفنان رشوان توفيق، في لقاء إعلامي خلال يناير 2017.

حيث قال خلال استضافته في برنامج «بالألوان الطبيعية» عبر قناة «دريم»، إنه كان يقابل كاريوكا في المدينة المنورة، وتابع: «كانت تقولي أنا قاعدة 15 يوم قدام القبة، وكنت أروح لها البيت ألقاها ماسكة المصحف.