/677006/نيفين-جامع-نعمل-مع المجالس-التصديرية-من-أجل-زيادة-حجم-الصادرات-المصرية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية قادرة على أن تصل إلى 100 مليار دولار حجم صادرات، موضحة انه يتم العمل مع المجالس التصديرية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج بالورقة والقلم تقديم الاعلامي نشات الديهي المذاع على قناة تن، مشيرة إلى أن صادرات مصر في احسن الأحوال كانت تصل لـ 25 مليار دولار ولكن وصلنا بمعدلات نمو لأكثر من 27 % ووصلنا لـ 32.2 مليار دولار حجم صادرات، كما يتم صرف المساندة التصديرية للمصدرين بالكامل. نيفين جامع: نعمل مع المجالس التصديرية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية ونوهت أن تكلفة الشحن لأفريقيا مرتفعة على المصدرين، حيث تم العمل بمساندة تصديرية تصل لـ 80% من تكلفة الشحن لأي سوق جديد في افريقيا، لافتة إلى ان هناك تحفيز للشركات المصدرة والقطاع التصديري على فتح أسواق جديدة للتصدير ومعدلات النمو على مستوى القطاعات التصديرية بدأت من 5 %.

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