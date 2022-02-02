/677005/بدء-توافد-نجوم-الفن-على-العرض-الخاص-لفيلم-حامل-اللقب

تنظم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب"، عرضًا خاصًا لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقّاد، بشأن العرض الخاص التذي سوف يشهده الجمهور خلال الدقائق القليلة المقبلة.

دوت الخليجيرصد افتتاح العرض الخاص لفيلم دينا الشربيني وهشام ماجد الجديد “حامل اللقب”

وبدا ألفنانين بالتوافد، ليشهد حضر الفنان هشام ماجد وزينب غريب، ومحمد حفظي، محمد سلام والمخرج عمرو سلامة، شريف رمزي، والناقد أحمد شوقي ليكونوا أول النجوم الحاضرين للعرض الخاص للفيلم الكوميدي.

صناع عمل فيلم حامل اللقب

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة فيلم حامل اللقب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ومن المفترض أن تبدأ الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يبدأ تصوير الفيلم بعد.

ويخوض هشام ماجد بفيلم «حامل اللقب» البطولة المطلقة لأول مرة، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية.

أعمال جمعت هشام ماجد و شيكو

قدم هشام وشيكو فيلمى «حملة فريزر» و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.

آخر أعمال هشام ماجد التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.

مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني

بينما شاركت الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «قصر النيل» بطولة نخبة كبيرة من الفنانين بخلاف الشربيني من بينهم صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.