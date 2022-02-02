/677009/ياسر-ريان-مصر-تستطيع-الفوز-على-الكاميرون-في-حالة-واحدة

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، حول مباراة مصر أمام الكاميرون، بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال يارس ريان في تصريحات تليفزيونية على قناة etc، يجب أن يستمر الاداء الرجولي أمام الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية، والتى ستقام غدا الخميس في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

وأضاف: “ اتوقع انتهاء مباراة مصر مع الكاميرون بالتعادل بشكل إيجابي، وستحسم في الوقت الإضافي دون الوصول لضربات الجزاء الترجيحية”.

وأشاد ياسر ريان بروح منتخب مصر أمام كوت ديفوار والمغرب، مشدداً على أن لاعبي المنتخب قادرون في حال الفوز على الكاميرون يستطيعون تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".