/677010/دينا-الشربيني-تغيب-عن-حضور-العرض-الخاص-لفيلمها-الجديد-حامل-اللقب

بعد ثلاثة أشهر تصوير وانتظار الجمهور، تغيب الفنانة دنيا الشربيني لعرض فيلمها الجديد “حامل اللقب”، كما يعد هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

دوت الخليجيرصد غياب دينا الشريني عن العرض الخاص لفيلمها الجديد “حامل اللقب”

بالرغم من توافد عدد كبير من النجوم، لكن تغيب دينا الشربيني عن العرض الأول لفيلمها الجديد خلال وسط تشوق الجمهور لعرض الفيلم للسينما، لتكون هذه المره الثانية لتغيب دينا الشربيني عن المؤتمر الصحفي لأخر أعمالها.

فيلم حامل اللقب

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله، وحقق البرومو الدعائي لفيلم "حامل اللقب" مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 3 مليون و100 ألف مشاهدة، كما أنه انتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.

آخر أعمال هشام ماجد التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.

مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني

بينما شاركت الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «قصر النيل» بطولة نخبة كبيرة من الفنانين بخلاف الشربيني من بينهم صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.