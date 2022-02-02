/677011/بعد-إهانته-لمحمد-صبحي-باسم-سمرة-عن-تركي-آل-شيخ-هديله-على-قفاه

حرص الفنان المصري باسم سمرة على دعم الفنان الكبير محمد صبحي في أزمته الأخيرة مع المستشار تركي آل شيخ، موجهًا رسالة لمن يتقابل مع الشيخ.

دوت الخليج يرصد دعم الفنان باسم سمرة لنجم المسرح محمد صبحي.

باسم سمرة يدعم محمد صبحي

نشر سمرة صورة محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه".

وأضاف: "ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر".

من جانبه، حرص الفنان المصري باسم سمرة على دعم النجمة منى زكي في أزمتها الأخيرة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي تعرض لحملة هجوم واسعة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد هجومًا على الفن بأكمله.

باسم سمرة يدعم منى زكي

وقال باسم سمرة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: " حبيبتي منى زكي الدعم كله.. الهجمة دي مش ضد منى إنما ضد الفن كله، اصحوا".

باسم سمرة في منورة بأهلها

ويواصل سمرة تصوير مسلسل «منورة بأهلها» حيث دخل أبطال العمل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد سمرة من خلال المسلسل الجديد شخصية «عادل» الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة .

مسلسل «منورة بأهلها» تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

آخر أعمال باسم سمرة السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة السينمائية فيلم «صندوق الدنيا»، وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.