وزير الرياضة يؤكد أهمية تضافر مؤسسات الدولة لتنمية قدرات ذوى الهمم

جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات البرامج التدريبية التى نفذتها الوزارة ممثلةً فى الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب القادرين باختلاف وأقرانهم الأسوياء بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
وأكد صبحى، أن الوزارة تسعى إلى تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والانتماء، والعمل على إزالة الخوف لدى الشباب من اقتحام سوق العمل، وإيجاد فرصة عمل تتناسب مع إمكاناته ومؤهلاته، والسعى نحو تغيير ثقافة الشباب المصرى نحو انتظار الوظيفة فى القطاع الحكومى.
وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل 1000 من ذوى الهمم ليصبحوا مدربين، موضحاً أن مشاركة ذوى القدرات والهمم فى تلك الدورات التدريبية يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم.
ومن جانبه، قدم إسماعيل الفار المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للشباب والتوجيه بالعمل على تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على كافة الأصعدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب، مشيراً الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تلك البرامج التدريبية.
ومن جهتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحى تعمل وفق استراتيجية نحو تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتى تهدف الى تحسين وتطوير كفاءات وقدرات الشباب وذوى الهمم على كافة الأصعدة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد سمير رشدى رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى تأهيل وتدريب الشباب وخاصةً ذوى القدرات والهمم بما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بكافة مؤسساتها بتلك الشريحة التى تستحق الرعاية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعم تلك الدورات التدريبية.
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