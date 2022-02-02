وزير الرياضة يؤكد أهمية تضافر مؤسسات الدولة لتنمية قدرات ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوى الهمم وتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم، وتشجيعهم على الاندماج فى المجتمع، وتقديم كافة الفرص للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة أنفسهم ومجتمعهم على السواء.





جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات البرامج التدريبية التى نفذتها الوزارة ممثلةً فى الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب القادرين باختلاف وأقرانهم الأسوياء بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأكد صبحى، أن الوزارة تسعى إلى تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والانتماء، والعمل على إزالة الخوف لدى الشباب من اقتحام سوق العمل، وإيجاد فرصة عمل تتناسب مع إمكاناته ومؤهلاته، والسعى نحو تغيير ثقافة الشباب المصرى نحو انتظار الوظيفة فى القطاع الحكومى.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل 1000 من ذوى الهمم ليصبحوا مدربين، موضحاً أن مشاركة ذوى القدرات والهمم فى تلك الدورات التدريبية يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم.

ومن جانبه، قدم إسماعيل الفار المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للشباب والتوجيه بالعمل على تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على كافة الأصعدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب، مشيراً الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تلك البرامج التدريبية.

ومن جهتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحى تعمل وفق استراتيجية نحو تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتى تهدف الى تحسين وتطوير كفاءات وقدرات الشباب وذوى الهمم على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد سمير رشدى رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى تأهيل وتدريب الشباب وخاصةً ذوى القدرات والهمم بما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بكافة مؤسساتها بتلك الشريحة التى تستحق الرعاية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعم تلك الدورات التدريبية.