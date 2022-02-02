شكرى يجتمع بلجنة حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع رئيس الأمانة الفنية للجنة، والقيادات المعنية بالوزارة، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





وذلك على ضوء التكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون تمييز. وطالب شكري‬⁩ بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فى محاورها الأربعة، وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدنى، كشريك أساسى فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد.

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