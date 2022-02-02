التعليم: حضور الطالب منتظم بنسبة 85% شرط دخول امتحان الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى 2022، حيث يسمح للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013 (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة "إسقاط قيد" بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.