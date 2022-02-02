/677003/طائرة-تتجسس-على-تدريبات-منتخب-مصر-وكيروش-يعترض

حدثت واقعة غريبة أثناء مران منتخب مصر، استعداداً لمباراة الكاميرون بالدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت طائرة "درون" فوق الملعب الذي يخوض لاعبي منتخب مصر المران عليه، لتكشف وتصور أحداث المران، وذلك للتجسس على أفكار كيروش لمباراة الكاميرون غداً.

ووقف كيروش المران فوراً، وأبدى إستيائة الشديد من تلك الواقعة، وطالب المسئوللين بحل هذا المشكلة حتى يستكمل المران مرة أخرى.

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".

أبو جبل يشارك في مران منتخب مصر الأخير قبل مباراة الكاميرون

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، في مران الفراعنة الأخير قبل مباراة الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وجاءت مشاركة أبو جبل لأول مرة عقب إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة، بمباراة المنتخب الماضية أمام المغربـ التي خرج على اثرها، ولم يستطيع استكمال اللقاء، ودخل محمد صبحي بدلاً منه.

ويقترب أبو جبل من حراسة مرمى الفراعنة غداً أمام الكاميرون، بعدما أكد الحارس نفسه بأنه يستطيع المشاركة في مباراة نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ