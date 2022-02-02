/677012/السنغال-تتعادل-مع-بوركينا-فاسو-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بين بوركينا فاسو والسنغال بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الشوط الأول حماس كبير بين الفريقين، وهدد كل فريق مرمى الأخر، وأعتمد بوركينا فاسو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى السنغال، وكان من الممك أن يتقدموا من خلالها.

في المقابل السنغال سيطر على مجريات الشوط، وهدد مرمى بوركينا فاسو وأضاعوا اللاعبين أكثر من كرة خطيرة.

تشكيل السنغال أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار – خاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس.

خط الوسط: شيخو كوياتيه – نامباليس ميندي – إدريسا جانا جاي.

خط الهجوم: بامبا ديانج – ساديو ماني – فامارا دييدهيو.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: كوفي.

خط الدفاع: كابوري، تابسوبا، دايو، ياجو.

خط الوسط: توريه، سانجاري، جوارلا.

خط الهجوم: بالدي، تراوري، بيالا.

كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

هدف بوركينا فاسو ضد تونس دفاع كريثية رحو زوج في ماهب الرياح pic.twitter.com/PFOvxGRB6S — karim DZD (@boutemak_karim) January 29, 2022

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

السنغال ضد غينيا الإستوائية

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب السنغالي من حجز مقعد وضرب موعد مع بوركينا فاسو، في لقاء دور نصف نهائي البطولة، الأربعاء اليوم.

افتتح فامارا ديديهو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة، من خلال ساديو ماني أرسل تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لدييدهيو داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها مباشرة في المرمى.

غينيا الإستوائية تحرز التعادل

رد منتخب غينيا الإستوائية بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباارة، عن طريق يانيك بيويلا، من خلال استلام الكرة داخل نطقة الجزاء ثم سدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

جاء السنغال بالهدف الثالث والثاني لهم في المباراة، في الدقيقة السابعة والستون عن طريق شيخ كوياتيه، بعد دخوله بديل في اللقاء بدقيقتين.

اختتم إسماعيل سار بالهدف الثالث للسنغال في الدقيقة التاسعة والسبعون، من خلال ساليو سيس استلم الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم مرر الكرة للمنطلق من الخلف إسماعيلا سار الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.