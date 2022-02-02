20 صفقة تدخل نادي ايسترن كومباني مقابل رحيل 15 في الإنتقالات الشتوية

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أعلن نادي إيسترن كومباني عن صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، والتي يبحف بها عن تدعيم الفريق وتحقيق أول أنتصار له في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت صفقات ايسترن كومباني، خلال الإنتقالات الشتوية، برحيل 15 لاعب من الفريق الأول، وتقيد 20 لاعب جدد في صفوف الفريق.

قائمة الصفقات على سبيل الإعارة

جاءت صفقات الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، كالتالي: أحمد أمين أوفا من سيراميكا كليوباترا ، الفرنسي بليل آيت مالك من الملعب التونسي عبد العزيز موسي ومحمد خليفة ثنائي أسوان، محمود نعيم لاعب إنبي، أحمد حجي وعادل بدر "نيمار" وأحمد حمدين ثلاثي الاتحاد السكندري، وأحمد دعدور وعماد ميهوب ثنائي بيراميدز، وحسام حسن من المقاولون العرب،ومحمد رمضان من الإنتاج الحربي، وعمر أحمد فاروق ميرا من سموحة، وأحمد جودة وأحمد حمزاوي ومحمد صالح ثلاثي القناة، وفراس بن عيفية جناح أيمن النجم الساحلي.

قائمة عقود الإنتقالات

في حين تعاقد النادي مع اللاعب محمد علي طرابلسي القادم من الصفاقسي التونسي لمدة خمس مواسم حتى 2026، وأيمن السيد غباشي من نادي النجوم لمدة موسم ونصف حتى نهاية 2023، ويوسف رمضان مهاجم شيكاغو سوكر لمدة موسم وحتى نهاية 2023.

قائمة الراحلين بصفة نهائية:

عرفة السيد وأسامة عزب وصلاح عاشور وعاصم سعيد وعماد الدين حمدي ومحمود صقر ومحمد عصام ومصطفى سعيد ومحمد علي أبو سريع وكريم خميس ومحمد عماد الفيل وعلاء عباس وبكر فتحي وكمال شريف.

محمد حسن إلى الترسانة على سبيل الإعارة.

واحتل الفريق المركز السادس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى بكأس الرابطة بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي وبيراميدز، فيما يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري العام برصيد نقطة واحده.

أةل انتصار لإيسترن كومباني

حقق نادي ايسترن كومباني الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تقدم نادي المصري في نتيجة المباراة بالهدف الأول، في الدقيقة الـ 36 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق إلياس جيلاصي قابلها جريندو بتسديدة تصدى لها حارس المرمى، لترتد إليه مرة أخرى ليسددها في الشباك.

رد فريق ايسترن كومباني بهدفين في المباراة، ليحسم نتيجة اللقاء، وسجل أحمد أوفا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والأربعون، وجاء فراس عيفية بالثاني في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة.