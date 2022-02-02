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اثارت قضية رشوة وزالرة الصحة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحتلفة، حيث شغلت بال الأذهان للمواطنين والذين تسائلو عن مصير هؤلاء المتورطين في القضية، ومنهم أقارب وزيرة الصحة الصحة السابقة هالة زايد، حيث أدت القضية إلى ابعاد زايد عن منصبها وتولي وزير التعليم العالي بتسيير أعمال الوزارة.

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هذا واستمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء الموافق 1- 2 -2022، إلى عضو الرقابة الإدارية والذي يمثل شاهد في القضية الذي تم اتهام فيها اربع أشخاص، وكان من بينهم محمد الأشهب طليق وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد، والذي يعد المتهم الأول في قضية تلقي مسؤولين بالوزارة رشوة مقابل إنهاء ترخيص مستشفى خاص.

ابن الوزيرة وطليقها.. تفاصيل تورط وزارة الصحة في قضية الرشوة الشهيرة

التحقيقات كشفت استغلال طليق الوزيرة اسم الدكتورة هالة زايد أثناء الدعاية في حملته الانتخابية لعضوية مجلس النواب، حيث روج على مدى قدرته في خدمة أهل الدائرة الانتخابية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

عضو الرقابة الادارية: تورط ابن وطليق هالة زايد

وقال عضو الرقابة الإدارية والذي يمثل الشاهد في القضية ، أمام محكمة الجنايات اليوم، إن طليق الوزيرة تواصل مع ابنه سيف الذي قام بتوصيله إلى أحمد سلامه مدير المكتب الفني في قطاع مكتب الوزيرة.

وزاد الشاهد في القضية أنه كان يوجد تعليمات من الة زايد بتلبية طلبات ابنها وأسرتها بصفة عامة.

الشاهد في القضية: تنفيذ طلبات اسرة وزيرة الصحة دون الرجوع اليها

ورد عضو الرقابة الادارية والشاهد في القضية على سؤال القاضي الذي كان يسال هل كان المسؤولون بمكتب الوزيرة ينفذون طلبات ابنها دون الرجوع إليها، ليجيب أنه من بين تعليمات الوزيرة أن طلبات منزلها تنفذ دون الرجوع إليها.

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وأكمل الشاهد حديثه أنه ترتب على اتصال المتهم الأول بمسؤولي وزارة الصحة تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وعمل معاينة على "مستشفى دار الصحة"، وقد خلصت هذه المعاينة إلى أنه لا يوجد ملاحظات تعيق استصدار تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة عليه.