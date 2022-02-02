/677018/رئيس-شبكة-سى-إن-إن- يتنحى-عن-منصبه-والسبب-علاقة-عاطفية

أعلن جيف زوكر، رئيس شبكة «CNN» استقالته من منصبه، اليوم.

دوت الخليج

وقال في رسالة للموظفين: «كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو (إعلامي سابق في المحطة، وهو أخ حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو، فُصل من القناة بعد شبهات تورطه في مساعدة أخيه للهروب من قضايا تحرش رفعت ضده)، سُئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زملائي، شخص عملت معه لأكثر من 20 عاماً. أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة لقد طُلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئاً ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم». وذلك بحسب ما نقلت «CNN» في تقرير.

لم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون جولوست، كبيرة مسؤولي التسويق في «CNN»، وستبقى جولوست في عملها.

رئيس شبكة "سى إن إن" يتنحى عن منصبه.. والسبب علاقة عاطفية

وقالت جولوست في رسالة للموظفين: «جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عاماً. أخيراً، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب». وأضافت: «أنا فخورة للغاية بوقتي في CNN، وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم».

من جانبه، قال جيسون كيلار، الرئيس التنفيذي لشركة «WarnerMedia»، الشركة الأم لشبكة «CNN»، في رسالة للموظفين عقب رسالة جيف زوكر: «لقد قبلت استقالة جيف زوكر من منصب رئيس مجلس إدارة «WarnerMedia News and Sports»، ورئيس «CNN Worldwide». وأضاف كيلار: «سنعلن عن خطة قيادة مؤقتة قريباً».