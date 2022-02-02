تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط إنخفاض سعر جرام عيار 21 إلى 792 جنيها

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل إهتمام طائفة كبيرة من المواطنين في جمهورية مصر العربية بأسعار الذهب اليومية، وفي تعاملات اليوم الأربعاء 2 فبراير، ظهر تراجع في أسعار الذهب بقيمة جنيها واحدا، بالمقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء، وأرجع المحللون ذلك التراجع في سعر جرام الذهب بسبب تراجع المعدن عالميا.

تذبذب في سوق الذهب محليا بين صعود وهبوط

وفيما يتعلق بحركة الذهب في السوق المحلي نجده بين تذبذب صعودا وهبوطا منذ منتصف ديسمبر الماضي، طبقا لقول نادي نجيب سكرتير شعب الذهب السابق بغرفة التجارة، مؤكدا على أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال تلك الفترة، بالرغم من وجود العديد المناسبات والاحتفالات خلال الفترة الماضية.

إرتفاع في أسعار الذهب بنسبة 20% مقارنة بعام 2020

ومن خلال مقارنة أسعار الطلب على الذهب والمشغولات والمجوهرات خلال عام 2021 بالعام الماضي 2020 نجد إرتفاع يقدر بنسبة 42%، بسبب تراجع أسعار الذهب عالميا، مع وجود إنتعاش في الإقتصاد المحلي، حيث بلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن بمقارنة بعام 2020 وبلغ 19.7 بإرتفاع نسبته 42%.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 528 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 792 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

انخفض سعر الجنية الذهب ليصل إلى 6336 جنيها، ويمكن أن يختلف السعر من تاجر إلى آخر ، ويرتبط سعره بأسعار جرام عيار 21، كما يساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنية.