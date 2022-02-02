/677015/محمد-مغربي-عن-مشاركته-الأولى-مع-الأهلي-في-المونديال-دوافعنا-كبيرة

كشف محمد مغربي، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد والمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي وصفها بالحلم الكبير لكل اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق جاهز تمامًا للبطولة على الرغم من الغيابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أنه لحق بالبعثة في الإمارات بعد أن تأكدت سلبية مسحته، وأنه يملك دوافع كبيرة في البطولة، خاصة أن الأهلي يسعى إلى تحقيق إنجاز جديد أفضل من النسخة الماضية.

وأشار محمد مغربي إلى أن كل لاعب في الأهلي يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه، وهذه سمة اللعب في الفريق، مؤكدًا أن الحصول على الفرصة في الفريق الأول مسئولية كبيرة، خاصة أن قميص الأهلي ثقيل بالفعل ويضع مسئوليات كبيرة على كل من يرتديه، ولهذا سعى بكل قوته لاستغلال الفرصة في مباريات بطولة كأس الرابطة، لأنه تربى داخل النادي على أن يكون جاهزًا في أي وقت.

وأكد مغربي أنه يخوض كل مباراة مع الأهلي كأنها مباراة نهائي، ويلعب من أجل الفوز وليس التعادل، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق إنجاز جديد في البطولة أفضل من النسخة الماضية.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

غيابات الأهلي مع المنتخب

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.