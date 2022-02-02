/677022/كأس-أمم-أفريقيا-السنغال-تضرب-بوركينا-فاسو-بثلاثية-وتطير-للنهائي

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الشوط الأول حماس كبير بين الفريقين، وهدد كل فريق مرمى الأخر، وأعتمد بوركينا فاسو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى السنغال، وكان من الممك أن يتقدموا من خلالها.

في المقابل السنغال سيطر على مجريات الشوط، وهدد مرمى بوركينا فاسو وأضاعوا اللاعبين أكثر من كرة خطيرة.

وفي شوط المبارة الثاني سيطرت السنغال على المباراة وهاجمت بشكل أكبر، حتى أفتتح عبده ديالو الأهداف في الدقيقة 70، ثم عزز ادريسا غاي بالهدف الثاني في الدقيقة 76.

السنغال ضد بوركينا فاسو

وحاول منتخب بوركينا فاسو أن يعود في اللقاء مرة أخرى وسجلوا هدف عن طريق إبراهيم بلاتي توريه بالدقيقة 82، ولكن ينهي ساديو ماني أملهم في العودة ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 87، ليتأهل المنتخب السنغالي للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

وينتظر منتخب السنغال الفائز بين مصر والكاميرون، لمقابلته قي المباراة النهائية يوم الأحد القادم.

تشكيل السنغال أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار – خاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس.

خط الوسط: شيخو كوياتيه – نامباليس ميندي – إدريسا جانا جاي.

خط الهجوم: بامبا ديانج – ساديو ماني – فامارا دييدهيو.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: كوفي.

خط الدفاع: كابوري، تابسوبا، دايو، ياجو.

خط الوسط: توريه، سانجاري، جوارلا.

خط الهجوم: بالدي، تراوري، بيالا.

السنغال ضد غينيا الإستوائية

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب السنغالي من حجز مقعد وضرب موعد مع بوركينا فاسو، في لقاء دور نصف نهائي البطولة، الأربعاء اليوم.

افتتح فامارا ديديهو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة، من خلال ساديو ماني أرسل تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لدييدهيو داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها مباشرة في المرمى.