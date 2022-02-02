/677023/٣-شركات-تتنافس-اليوم-ببرنامج-الفرصة-في-كلمة-أخيرة-والجائزة-٢٨٠-ألف-جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي في خامس حلقات برنامج المسابقات الأكبر لرواد الأعمال على الشاشات العربية، أن البرنامج شهد منافسات بين ثلاثين شركة في حلقات التصفيات الأولى، مرورًا بالحلقات التسابقية، حيث ستستمر المنافسات على مدار 11 حلقة بإجمالي جوائز تقدر بنحو 5 مليون جنيه. أوضحت الحديدي خلال برنامجها "الفرصة في كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن حلقة اليوم تشهد منافسات بين ثلاث شركات أصحابها من أعمار مختلفة لكنهم في ذات الوقت لازالوا في بداية الطريق في مجال رواد الأعمال.

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كشفت الحديدي أن الشركات المتنافسة هي شركة "جونو" التي طورت منتج لتغذية الأطفال واللافت في هذه الشركة أن أعمارهم صغيرة لاتتجاوز 22 عامًا ومكونة من 140 طالب وطالبة بجامعة القاهرة، وتسهم في مد الأطفال باحتياجاتهم الغذائية وفي ذات الوقت سعر رخيص وفي متناول اليد لحل مشكلة تغذية الأطفال في مصر. تابعت: الشركة الثانية وهي AD BLOK وهي شركة تقدم بديل للطوب الأحمر المستخدم في البناء وهو منتج صديق للبيئة بالاضافة لسرعة التنفيذ والأخف في العالم.

٣ شركات تتنافس اليوم ببرنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" والجائزة ٢٨٠ ألف جنيه

أما الشركة الثالثة فهي منصة إلكترونية بإسم "بيوت" وهو تطبيق يتيح للأسر تأجير الشقق الخاصة بهم والوحدات السكنية، حيث تساعد أصحاب البيوت على تأجير منازلهم وإدارتها عبر الموبايل. ذكرت الإعلامية أن جوائز حلقة اليوم بها جوائز بقيمة 280 ألف جنيه، الأولى عبارة عن شيك بقيمة 100 ألف جنيه من شركة نرشيا للتنمية العقارية، والشيك الثاني بقيمة 180 ألف جنيه في حال فازت شركة في المجال التكنولوجي، ويتاح لها الفوز في المسابقة الحصول على فرصة احتضان من الراعي الرسمي وهو مراكز إبداع مصر "كرياتيفا" التابعة لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة وهي مقسمة بين 60 ألف كاش و120 ألف جنيه خدمات عينية.