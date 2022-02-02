/677024/بالأسماء-الزمالك-يقيد-7-لاعبين-بالقائمة-الإفريقية

قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق خلال الساعات الماضية بعد التشاور، بين إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور و الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنهى النادي إجراءات قيد كل من عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس الصاعد السيد عطية وحسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية .

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.