تعرف على أسباب وضع فيلم «Moonfall» ضمن أكثر الأفلام الخيالية إثارة

دوت الخليج يرصد سبب وضع فيلم Moonfall ضمن قائمة أولويات محبي أفلام الخيال العلمي والأكشن

برغم كونه ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي، إلا أن الحدث الكارثي الذي يتناوله الفيلم يمكن بالحسابات الفيزيائية أن يحدث في الواقع، إذ تقدم قصته ما يمكن اعتباره نظرية علمية افتراضية لما قد يحدث لكوكب الأرض من دمار في حالة تعرض القمر لاصطدام من جسم قوي. وهي واحدة من عوامل الإثارة القوية في الفيلم.

قام المخرج الألماني رولاند إمريش، بالعمل على الفيلم، والذي يُعد من أبرز مخرجي هوليوود للأفلام الخيال العلمي والكوارث، والشهير بلقب "سيد الكوارث" Master of Disaster، إذ حققت أفلامه نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، بأرباح تزيد على 3 مليار دولار ، من بين هذه الأفلام The Day After Tomorrow (2004)، Godzilla (1998)، Independence Day (1996) و The Patriot (2000).

فيلم Moonfall

والفيلم من بطولة نجمة هوليوود هالي بيري، وهي أول ممثلة أمريكية من أصل أفريقي تفوز بالأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Monster’s Ball الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجماهيري وقت عرضه في 2001، إذ تخطت أرباحه في شباك التذاكر عالمياً 45 مليون دولار، في حين لم تتعدى ميزانيته 4 مليون دولاراً.

ويضم طاقم عمل الفيلم المؤلف الموسيقي هارالد كلوسر، الذي شكل ثنائياً فنياً مع مخرج الفيلم رولاند إمريش من خلال أكثر من 6 أفلام شهيرة، من بينها Independence Day، The Day After Tomorrow، وHollywood Monster.

ويًعد الفيلم على المستوى التقني أكثر من رائع، حيث صممت مشاهد الفيلم بأحدث الوسائل التكنولوجية المبهرة، بميزانية تقدر بـ 140 مليون دولار، مما يجعله واحداً من أغلى الأفلام المنتجة بشكل مستقل على الإطلاق.

فيلم Moonfall تدور أحداثه حول كارثة طبيعية عندما تضرب القمر قوة طبيعة تؤدي إلى تغيير مساره حلو الأرض، ما يهدد الحياة البشرية بالفناء. تقرر المسؤولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر (هالي بيري) تولي مسؤولية الذهاب إلى الفضاء لإنقاذ كوكب الأرض، لكنها لم تجد من يؤيدها سوى إثنين من رواد الفضاء، ليشارك الثلاثة معاً في مهمة أخيرة مستحيلة، تاركين وراءهم أحبتهم، ليكتشفوا أنهم ربما استعدوا لمهمة خاطئة. ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً باتريك ويلسون، جون برادلي، مايكل بينيا، تشارلي بلامر، كيلي يو ودونالد ساذرلاند.