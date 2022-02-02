/677028/ضبط-13-عنصرا-إجراميا- قائمين-علي-بيع-وترويج-المواد-المخدرة-بالدقهلية

دوت الخليج

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط عدة عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها علي عملائهم متخذين من دوائر أقسام مركز شرطة ميت غمر كوم النور أماكن لترويج لنشاطهم الإجرامي .

ضبط 13 عنصراً إجرامياً قائمين علي بيع وترويج المواد المخدرة بالدقهلية

بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومشاركة الأجهزة الأمنية تم شن حملة أمنية مكبرة علي اوكار تجار المواد المخدرة بقرية كوم النور التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بقيادة العميد حسن قاسم رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة جنوب الدقهلية، والمقدم / عمرو بكر مفتش مباحث بمنطقة الجنوب المقدم / رامي ابوشتة رئيس مباحث مركز ميت غمر والنقيب / محمد عيسي والنقيب / محمود شوقي والنقيب / إسلام موسي معاوني المباحث حيث تم إستهدافهم بعدة مأموريات ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل حتى تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 13 عنصر إجرامى ومعهم الاسلحة نارية غير مرخصه وبنادق آلية – بنادق خرطوش – طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزائن اسلحة متنوعة كميات من مخدر الهيروين – إسطوانات هيروين – كميات من مخدر الحشيش – كميات من مخدر الهيدرو – كميات من مخدر الأيس – كميات كبير من مخدر البانجو – كميات من مخدر الأفيون – كميات من الاقراص المخدرة ومبالغ مالية و دراجات نارية وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم .