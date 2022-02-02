إطلالة جريئة لـ زينب غريب بالعرض الخاص لفيلم «حامل اللقب».. صور

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أُقيم ،مساء اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب»، بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يستعرض إطلالة زينب غريب بالعرض الخاص لفيلم «حامل اللقب».

زينب غريب بإطلالة قصيرة

وكان على رأس الحاضرين، الفنانة الشابة زينب غريب التي خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان لامع قصير، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي.

فيلم حامل اللقب

هذا وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله، وحقق البرومو الدعائي لفيلم "حامل اللقب" مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 3 مليون و100 ألف مشاهدة، كما أنه انتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.

من جانيه، سبق و أثارت الفنانة زينب غريب غضب متابعيها بعد ظهورها في وضع غير لائق بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث وُجهت لها انتقادات لازعة.

زينب غريب تخضع ل جلسة تصوير جريئة

خضعت زينب غريب لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بإطلالة ملفتة مرتدية بنطلون من الجلد الأسود وتوب فوقه جاكيت باللون الموف مع تسريحة شعر بسيطة.

وعلقت زينب غريب على الصور قائلة: "إزاي تبقي ستايلست لنفسك ؟!! واحد الدينا حظوظ وقدر فببساطة الهدوم بختارك مش العكس اتكلم مع الهدوم واستاذنا وقول لها حبيني".

وتابعت: "اتنين تخيل شخصية اما بتثق فيها وخليها صديق خيالي كدة وخد رأيها .. انتي اية رايك يا ست اودري ...واحتمال الناس تقول عليك مجنون او طايرة منك".

وأضافت: "ثلاثة محدش هيتفق علي حاجة واحدة ويقولوا جميلة لان الجمال نسبي ..المهم انك انت \انتي تحس انك جميل..اخير اضحك ووريح دماغك...لان السر في الروح السالكة والدماغ النضيفة ... والقلب اللي مرهف الاحساس".

الجمهور يهاجم زينب غريب بسبب طريقة جلوسها

ومن ثم انهالت تعليقات حادة من متابعيها بسبب تضمت الفوتوسيشن على صور غير لائقة، فعلق لها أحدهم قائلًا:" هي خلاص وصلت أن البنت تتصور بالشكل اللي ملوش أي علاقة بالدين ولا التربية ولا الأخلاق دا"، وكتب الآخر: "دي قلة أدب والله".

غرامة 10 آلاف لطبيب بيطرى تحرش بالفنانة زينب غريب

وعلى الصعيد الآخر، قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.