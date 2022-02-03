سفير مصر بالكاميرون: إعفاء المشجعين المصريين من الخضوع لفحوصات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير المليجى ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء - إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية فى الكاميرون على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، ولتأمين خط سير الجمهور من المطار إلى المباراة المرتقبة بين مصر والكاميرون، موضحا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800 شخص.

وأشار إلى أن هناك 17 حافلة ستتوجه من المطار إلى الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال الشرطة، مشيرا إلى أن الحكومة فى الكاميرون تقدم الدعم الكامل فى الحدود المطلوبة، وهناك مدرج كبير مخصص للجماهير المصرية وسيتم تأمينه.

وكشف سفير مصر فى الكاميرون مفاجأة بشأن الكاميرات التى يقال عليها إنها تسجل تدريب المنتخب المصرى، قائلا : إنها طائرات "الدرون" المسيرة، وهى للتأمين فقط وليس للتجسس.

وأضاف أن هذه الفترة تشهد أشياء كثيرة، ولكن على الجميع الاستماع لـ "المعلومات الصحيحة"، مؤكدا أن :"الروح المعنوية للمنتخب عالية، وهناك أداء مميز وسنصل للنهائى بأمر الله".