عاجل.. الصحة تعلن زيادة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى الآن.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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