محافظ الإسكندرية يفتتح فاعليات احتفالية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، فاعليات احتفالية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمناسبة مرور 65 عاما على إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 691 لسنة 1957، وذلك بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولى.





كما افتتح المحافظ المعرض الخيرى لذوى الاحتياجات الخاصة، والمقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى بمشاركة جمعية خريجى أبيس للتنمية، وجمعية زهور الحياة.

وقدم "الشريف" الشكر إلى جميع مؤسسات المجتمع المدنى التى شاركت فى تنظيم هذا المعرض، لافتا إلى الدور القوى الذى تقوم به فى المشاركة بالعمل الخدمى والتنموية ودعمها المستمر للدولة فى رفع العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية على وضع منظومة جديدة للسياحة بالإسكندرية لوضع المدينة ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية.

حضر الاحتفالية مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة شيرين مصطفى، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى الدكتورة ماجدة جلالة، ومدير عام ستاد الإسكندرية الدكتور محمد عبد الرازق.