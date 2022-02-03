/677035/أمطار-ورياح-ومنخفضات-جوية-الأرصاد-تحذر-من-طقس-اليوم-الخميس
تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الايام القادمة، محذرة من انخفاض في درجات الحرارة الساعات القادمة، موضحة أنه بداية من اليوم الخميس، من المتوقع ان نشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس.
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جاء ذلك خلال برنامج اليوم المذاع على فضائية دي ام سي ، منوهة أن الانخفاض مستمر حتى الجمعة ، والسبب في ذلك هو وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.، موضحة ان اليوم الخميس سوف يشهد نشاط ملحوظ لحركة الرياح.
أمطار ورياح ومنخفضات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس
وتابعت الدكتورة منار غانم، أن من المتوقع ان تكون سرعة الرياح، تتراوح ما بين 40 و50 كم في الساعة، كما انها ستكزون مصحوبة بالرمال والأتربة، بالاخص في الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، موضحة أنه أيضا سيكون هناك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
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