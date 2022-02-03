/677032/نشرة-أخبار-الفن-تدهور-الحالة-الصحية-لـ-منة-عرفة-بعد-إصابتها-بكورونا-باسم-سمرة-يدعم-محمد-صبحي-في-أزمته-الأخيرة-وهذه-خسائر-حريق-عمارة-وفاء-عامر

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

آخر تطورات الحالة الصحية لمنة عرفة بعد إصابتها بكورونا

كشف الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

نشر المهدي صورة لمنة من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يشفي كل مريض يارب، بجد محدش يستهتر اليومين دول أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس وهيا تعبت جامد.. وانا وأهلها واتعدينا كورونا بجد التعب صعب اوي".

وأضاف: "وربنا يحمي كل واحد.. بجد خلوا بالكم احنا شباب هنستحمل بس الاهل مش هيقدر بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا".

باسم سمرة: «اللي يشوف اللي غلط في محمد صبحي يديله على قفاه»

حرص الفنان المصري باسم سمرة على دعم الفنان الكبير محمد صبحي في أزمته الأخيرة مع المستشار تركي آل شيخ، موجهًا رسالة لمن يتقابل مع الشيخ.

نشر سمرة صورة محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه".

وأضاف: "ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر".

أيتن عامر تكشف خسائر شقيقتها من حريق عمارتها

كشفت الفنانة أيتن عامر عن سبب اندلاع الحريق بعمارة شقيقتها وفاء عامر والذي تم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية التابعة لمنطقة الدقي.

وقالت أيتن عامرلـ ”دوت الخليج”: ”إن الحريق نتج عن انفجار إحدى الثلاجات مما سبب فى إنفجار كبير، وتم تحطيم الوجه الخارجية للعمارة وتسبب فى تحطيم سيارة وفاة عامر”.

وأضافت أيتن:” الحمد لله أختي بصحة كويسة هى وعائلاتها ولم تصيبها أى إصابتها ناتجه عن الحريق”.

إطلالة جريئة لـ زينب غريب بالعرض الخاص لفيلم «حامل اللقب».. صور

أُقيم ،مساء اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب»، بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان على رأس الحاضرين، الفنانة الشابة زينب غريب التي خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان لامع قصير، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي.

الموت يفجع الفنانة لبنى ونس

توفيت والدة الفنانة لبنى ونس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمود عامر، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث علق محمد عامر في المنشور:”نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخت العزيزة الفنانة لبنى ونس لوفاة والدتها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين بالدعاء لها بالرحمة”.

«ريحة الشغالة».. غادة إبراهيم تكشف عن سبب طلاقها من زوجها

تواجه بعض الفنانات المشاكل الأسرية والزوجية الكثيرة، مما يسبب في معظم الأحيان الفشل في الزواج، وتحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن تجربتها الزوجية، وذلك بعد إنفصالها من زوجها بسبب تعرضها للخيانة.

وكشفت غادة إبراهيم خلال استضافتها فى برنامج “نقول كمان” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة “النهار”، عن كيف تعرضت للخيانة رغم كونها نجمة إغراء وامرأة جميلة كانت مرشحة لتقديم قصة حياة الراحلة ناهد شريف أجابت: "معظم الرجال الذين يخونون زوجاتهم على قدر كبير من الجمال، وأمهات وربات بيوت ممتازات”.

وأضافت: "الخيانة سببها في أغلب الأحيان الدناوة، أو ارتباط الرجل في أول علاقة بالشغالة وسيطرة ريحة الشغالة عليه حتى إذا كانت زوجته هانم”.