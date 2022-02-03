/677036/مضايقات-منتخب-مصر-عرض-مستمر-قبل-مواجهة-الكاميرون

تعرضت بعثة منتخب مصر إلى مضايقات كبيرة قبل مباراة الكاميرون الهامة، بالدور نصف النهائي من كاس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ففي البداية خرج صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بتصريحات عدائية، حول اللقاء إلى لاعبي الكاميرون، وقال لهم: "هي ليست مباراة كرة قدم أنها حرب، ودافعوا عن قميص الكاميرون، حتى نفوز ونتأهل للنهائي".

تصريحات إيتو

فتصريحات إيتو شحنت الجماهير الكاميرونية على بعثة منتخب مصر، وحاصرت بعض الجماهير فندق إقامة الفراعنة، في مشهد غير حضاري دون التدخل من الأمن الكاميروني، مما تسبب إزعاج كبير لمنتخب مصر وكيروش.

وفي واقعة غريبة بعدما أتفق مسئولوا اتحاد الكرة مع أحد المعامل في الكاميرون على عمل مسحات مقابل 150 ألف دولار، تراجع المعمل ورفضت جميع المعامل من عمل أي مسحات لبعثة منتخب مصر.

التجسس على مران منتخب مصر

وخلال مران منتخب مصر الأخير، ظهرت طائرة "درون"، تتجسس على التدريبات مما أغضب كارلوس كيروش، ووقف التدريب فوراً، وأتجه إلى المنظمين للشكوى حول تلك الحدث الذي يدل على عدم الاحترام.

وأبدى كيروش إستيائة الشديد من تلك الواقعة، وطالب المسئوللين بحل هذا المشكلة حتى يستكمل المران مرة أخرى.

مضايقات منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون

- طائرة درون تتجسس على مران المنتخب

- المعامل في الكاميرون ترفض عمل مسحات لبعثة منتخب مصر

- الجماهير الكاميرونية تحاصر فندق إقامة البعثة دون تدخل الأمن

- إزعاج كبير من الجماهير في فندق منتخب مصر

- سوء معامله من المنظيمن أثناء ذهاب كيروش للمؤتمر الصحفي

- تصريحات إيتو تشحن لاعبي الكاميرون والجماهير الكاميرونية على منتخب مصر

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".