/677030/جدول-مباريات-الإسماعيلي-بالدور-الأول-بالدوري-المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، بعد توقفها على الجولة الثامنة من البطولة، لمشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف النادي الإسماعيلي مبارياته في بطولة الدوري، في العشر من فبراير الجاري، بعد عودة المنتخب الوطني الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا.

الجولة الـ 8 - الإسماعيلي ضد فيوتشر يوم 10 فبراير بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 9 - الإسماعيلي ضد بيراميدز يوم 16 فبراير بملعب الدفاع الجوي

الجولة الـ 10 - الإسماعيلي ضد الجونة يوم 23 فبراير ملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 11 - الإسماعيلي ضد مصر المقاصة يوم 1 مارس ملعب الكلية الحربية

الجولة الـ 12 - الإسماعيلي ضد فاركو يوم 7 مارس بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 13 - الإسماعيلي ضد الاتحاد يوم 10 إبريل بملعب الإسكندرية

الجولة الـ 14 - الإسماعيلي ضد المصري يوم 13 إبريل بملعب برج العرب

الجولة الـ 15 - الإسماعيلي ضد إيسترن كومباني يوم 18 إبريل بملعب بتروسبورت

الجولة الـ 16 - الإسماعيلي ضد إنبي يوم 26 إبريل بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 17 - الإسماعيلي ضد طلائع الجيش يوم 30 إبريل بملعب جهاز الرياضة

يذكر أن نادي الإسماعيلي تأهل للدور الثاني من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

الإسماعيلي يمطر شباك الجونة في الشوط الأول بكأس الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي والجونة، برباعية نظيفة لصالح الدراويش، في لقاء يجمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد السوقي أول أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها جان موريل إلى محمد دسوقي الذي سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

أهداف الإسماعيلي في المباراة

وجاء الإسماعيلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق كارميلو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الإسماعيلي عن طريق دسوقي مررها عبد الرحمن مجدي إلى كارمليو ألجاراناز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

وسجل ديجو فيرناندو الهدف الثالث للدراويش في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من دونجا من وسط الملعب تصل إلى دييجو فيرناندو دوريجاراي مهاجم الإسماعيلي الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة في الشباك بباطن القدم.

وأكد عبد الرحمن مجدي بالهدف الرابع، في الدققية الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال متابعة لكرة مرتدة من حرس مرمى الجونة ويسكنها مجدي الشباك الفارغ أمامه.