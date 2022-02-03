/677031/أحمد-فهمي-يدعم-هشام-ماجد-بحضوره-العرض-الخاص-لفيلمه-حامل-اللقب

حرص الفنان أحمد فهمي على دعم الفنان هشام ماجد بحضور العرض الأول لفيلمه الجديد حامل اللقب، الذي انطلق عرضه اليوم الأربعاء في إحدى سينمات بمنطقة الزمالك، كما حضر عدد من الفنانين وصناع السينما على الحضور لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله منهم، الفنان شيكو، وكريم فهمي، شريف رمزي، زينب غريب، المخرج عمرو سلامة، والناقد أحمد شوقي، المنتجة شهد رمزي.

دوت الخليجيرصد أهتمام الفنان أحمد فهمي بحضور العرض الخاص لفيلم حامل اللقب لـ”هشام ماجد”

هنأ الفنان أحمد فهمي صديقه الفنان هشام ماجد، على فيلمه الجديد “حامل اللقب”، الذى تم عرضه اليوم فى دور السينما، متمني له التوفيق الدائم فى أعماله.

صناع عمل فيلم حامل اللقب

ونظمت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب"، عرضًا خاصًا لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقّاد، بشأن العرض الذي شهده الجمهور خلال الدقائق القليلة المقبلة.هذا وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله، وحقق البرومو الدعائي لفيلم "حامل اللقب" مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 3 مليون و100 ألف مشاهدة، كما أنه انتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من، نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.

قصة فيلم حامل اللقب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ومن المفترض أن تبدأ الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يبدأ تصوير الفيلم بعد.