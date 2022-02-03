/677037/احمد-مرتضى-منصور-الزمالك-خسر-عدة-قضايا-بعد-رحيل-والدي

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أحوال الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج “ في الجول”: اتعلمت من مرتضى منصور التفاني في العمل، وهو ولا ينظر إلى الانتقادات”.

وأضاف:" لا أحب الرد على الانتقادات والرد بالعمل فقط، فهذا هو ما نطبقه جميعاً في مجلس الإدارة نعمل من أجل الزمالك فقط".

وزاد: "الزمالك خسر العديد من القضايا بعد رحيل مرتضى منصور بسبب عدم تواجد محامي للاستئناف وهذا الأمر واضح للجميع".

واختتم قائلاً: "طوال فترة تواجد مرتضى منصور كنا نحافظ على نادي الزمالك دائما ومازلنا حاليا وأتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقىلة".

هدية أطفال الزمالك لمرتضى منصور

حرص أطفال أعضاء نادي الزمالك علي مدح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك داخل مكتبه، وهم يلقون له بعض القصائد دعماً له قبل الأنتخابات.

وحرص رئيس نادى الزمالك على التقاط الصور التذكارية معهم.

ثلاثي الزمالك الدولي يعودون للفريق بعد نهاية فترة الراحة

يعود الثلاثي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي إلى تدريبات الزمالك بداية من الأسبوع المقبل، بعد فترة الاجازة القصيرة العتي حصلوا عليها.

وأنضم بن شرقي للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا ولكنه لم يشارك في أي لقاء وودع البطولة أمام مصر بدور ربع النهائي.

بينما شارك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في نفس البطولة، قبل أن يودعوها أمام بوركينا فاسو بدور الثمانية.

وخسر الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1/0، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

راحة سلبية للزمالك لمدة ثلاثة أيام وانتظار عودة الدوليين

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الانتهاء من لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وانطلاق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.