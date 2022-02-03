/677038/تصادم-ميكروباص-بسيارة-ملاكي-يفر-عن-إصابة-4-اشخاص-ببني-سويف

شهد أعلى محور عدلى منصور بنطاق محافظة بنى سويف إصابة أربعة أشخاص أمس الأربعاء في حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص.

دوت الخليج حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى محور عدلى منصور فى الاتجاة إلى القادم من الشرق إلى الغرب نطاق محافظة بنى سويف. تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي يفر عن إصابة 4 اشخاص ببني سويف ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

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