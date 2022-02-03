/677042/النائب-محمود-القط-لـ-تحيا-مصر-مجلس-الشيوخ-بيت-الخبرة-وقانون-العمل-يناقش-بالتفصيل

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مجلس الشيوخ، يعد بيت للخبرة ومصدر للأافكار حيث يقدم الاقترحات التي تكون خارج الصندوق المبتكرة التي يتم دراستها من قبل متخصصين ،من أجل اثراء الحياة السياسية والنيابية للدولة المصرية، فهو يستقبل القوانين التي تحال له من مجلس النواب من اجل دراستها باكثر دقة وتخصص عبر متخصصيه وخبراءه.

دوت الخليج

وتابع النائب محمود القط أن الدستور المصري حدد مهام لمجلس الشيوخ، مثل عدم اجراء تعديلات دستورية بدون أخذ رأي المجلس، بالاضافة إلى أخذ رأية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ايضا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ارتأت ان يكون للشيوخ رأي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، من أجل ان يبدي خبراء ومتخصصي المجلس الرأي عليه، حيث تم مناقشة العديد من القوانين اخرهم قانون العمل والذي أخذ جهد كبير، وأبرز أهمية مجلس الشيوخ، لأنه كان من المستحيل أن يناقش مجلس النواب هذا القانون في كل هذا الوقت الذي استغرقه مجلس الشيوخ من جلسات مستمرة مثمرة، وذلك بسبب كثرة مهامهم واكتظاظهم بهموم الشعب المصري.

النائب محمود القط لـ دوت الخليج: مجلس الشيوخ بيت الخبرة.. وقانون العمل يُناقش بالتفصيل

ونوه نائب التنسيقية النائب محمود القط، أنه حتى يكون هناك تشريع صلب ومهم يجب ان يكون هناك مناقشات مثمرة، حيث ان قانون العمل يتم مناقشة كافة تفاصيله تحت القبة، متطرقا في حديثه إلى اهمية اللجان النوعية، فمثلا لجنة التعليم قامت بمناقشات مثمرة حول قانون الثانوية العامة، ثم تم الرفض من قبل الجلسة العامة بحضور وزير التعليم ، وهو ما اكد انتصار للشعب المصري داخل الغرفة الثانية للبرلمان.