/677043/الجمهور-بيحب-تضاريسي-ويسرا-مش-نجمة-شباك-أبرز-تصريحات-غادة-إبراهيم-ببرنامج-نقول-كمان

فجرت الفنانة غادة إبراهيم خلال استضافتها فى برنامج «نقول كمان» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية «النهار» العديد من التصريحات الجريئة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة غادة إبراهيم ببرنامج «نقول كمان».

غادة إبراهيم والخيانة الزوجية

تحدثت إبراهيم عن الخيانة الزوجية وعلاقتها بالنجمة فيفي عبده وسبب انفصالها، فضلًا عن نظرتها للفنان محمد رمضان والنجمة يسرا.

تصريحات مثيرة لغادة إبراهيم

وجاءت أبرز تصريحات غادة إبراهيم كالتالي:

• صحابي في المدرسة بقوا عواجيز وأنا لسه صغيرة عشان جوايا حلو

• يسرا مش نجمة شباك

• نبيلة عبيد ونادية الجندي مش هيتكرروا في تاريخ الفن لأنهم متربعين

• محمد رمضان ناجح جدًا شئنا أم أبينا ونجم شباك بالتأكيد

• قلت لطليقي يوم زواجنا نفسي يومي يكون قبل يومك عشان تدفني بنفسك

• الجمهور بيحب تضاريسي ووزني

• أنا ست مثيرة ومش شبه حد

• جوزي خاني بعد ما وقفت جنبه

• خاني لأن ريحة الشغالة فضلت مسيطرة عليه

• هو سبب ابتعادي عن الفن وحاربني في مجال التمثيل

• اتطلقت بسبب الإغراء اللي عملته في فيلم الإمبراطورة

• مش هعمل إغراء تانى لأن المجتمع مبيتقبلش الأدوار دي

• فيفي عبده كانت بتسأل عليا دايمًا بعد دخولي السجن

• هي أفضل مني وأفضل من ناس كتير عند ربنا

• كل سنة بتزور الكعبة وتعمل عمرة وتشتري كفن و تغسل أي صديقة بنفسها

من هي غادة إبراهيم

غادة إبراهيم ممثلة مصرية ولدت في عام 1972، حيث إستهواها الفن منذ صغرها، فتلقت دروسا برقص الباليه والعزف على البيانو وعلى العود في الاسكندرية. بدأت التمثيل في سن الشباب، حيث كانت مشاركاتها الاولى في الاعلانات، لتنطلق من بعدها في المجال التمثيلي التلفزيوني مع النجمين غادة عادل وياسمين عبد العزيز. وتوالت من بعدها الأعمال الفنية الناجحة.

لم تتمكن الممثلة غادة ابراهيم من اتمام سعادتها الزوجية الى الابد، إذ اكتشفت أن زوجها كان يخونها، وهي تملك الأدلة الكافية التي كانت كفيلة بمنحها الطلاق منه. وفي العام 2004، كان موعد غادة ابراهيم مع الزواج الذي فضلته حتى على فنها لو كان ليتعارض مع حياتها الأسرية الجديدة. ولكن النجاح لم يكن حليف هذا الزواج، وتم الطلاق بعد سنوات عديدة.