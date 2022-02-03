/677044/أحمد-مرتضى-الزمالك-يمتلك-فريق-هو-الأفضل-في-العالم

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول فرق الصالات بالقلعة البيضاء والإنجازات التي حققوها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج “في الجول” أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي كلفه بملف نادي 6 أكتوبر، وهو ما أعلنه أمام الجميع.

وأضاف: "هذا التكليف كبير للغاية، ولكنني مستعد للتواجد وإنجاز هذه المهمة، وهذا ما تربيت عليه داخل نادي الزمالك".

وزاد: "فريق كرة اليد بالزمالك من الأفضل في العالم وليس مصر أو أفريقيا فقط، وسيكون هناك تنفيذ لكل طلبات المدرب الإسباني".

وأكمل: " أمير مرتضى مسئول عن أمور خاصة بألعاب الصالات وأنا أيضا مكلف ببعض الأمور ونعمل على إنجازها".

وأردف: "منذ عودة مرتضى منصور رأينا إهمال كبير في ألعاب الصالات وبدأنا حاليا في العودة وتنظيم الأمور للتواجد في الصدارة من جديد".

واختتم قائلاً: " سددنا جزء كبير من مستحقات اللاعبين بعد أوامر مباشرة من مرتضى منصور، وهي تقارب ل 25٪ من عقودات اللاعبين".

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.