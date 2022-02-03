القباج: مصر قادرة على الوصول لـ 100 مليار دولار حجم صادرات

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة نيفين جامع ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "Ten" الفضائية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامى نشأت الديهى مساء اليوم الأربعاء - إنه يتم العمل مع المجالس التصديرية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن صادرات مصر فى أحسن الأحوال كانت تصل لـ 25 مليار دولار ولكن وصلنا بمعدلات نمو لأكثر من 27 % ووصلنا لـ 32.2 مليار دولار حجم صادرات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن "الوزارة" تعمل على تعميق المنتج المحلى من خلال تصنيع المنتجات التى لها سوق وهناك طلب متزايد عليها، مع مراعاة المواصفات القياسية بها لتلبية احتياجات السوق المحلى والمساهمة فى التصدير، معلنة تشجيع الصناعات التى تعتمد على الطاقة النظيفة.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن الوزارة تعمل على زيادة معدل الصادرات وتعميق المنتج المحلى، وذلك بالتوازى مع تقليل الواردات ولكن لا يمكن الحد نهائيا من الواردات لكون هناك منتجات ومواد خام لابد من استيرادها.

وأكملت: "يتم صرف المساندة التصديرية للمصدرين بالكامل، وتكلفة الشحن لإفريقيا مرتفعة على المصدرين ودخلنا بمساندة تصديرية تصل لـ 80% من تكلفة الشحن لأى سوق جديد فى إفريقيا".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تحفيزا للشركات المصدرة والقطاع التصديرى على فتح أسواق جديدة للتصدير ومعدلات النمو على مستوى القطاعات التصديرية بدأت من 5 %، وهناك قطاعات وصلت نسبة النمو فيها لـ 62 %"، مشددة على ضرورة العمل على تطوير المنتج الصناعى المصرى وتوفير منتج متميز لزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.