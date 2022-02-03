زوجة إيهاب فهمي تكشف حقيقة تأييد زوجها لـ"تركي آل الشيخ" ضد محمد صبحي

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دوت الخليجيرصد نفى زوجة إيهاب فهمي عن الشائعات التى خرجت دعم تركي أل الشيخ عن إهانته لمحمد صبحي

وكتبت يسرا وجيه عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” قائلة:”ما تداول عبر صفحات السوشيال ميديا عن موقف ايهاب من الاستاذ محمد صبحى غير صحيح بالمره وهذا تكذيب منى عن الكلام المتداول من اى موقع او شخص هذا للتنويه”.

أزمة محمد صبحي مع تركي أل الشيخ

تعرض الفنان محمد صبحي لحملة هجوم واسعة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل شيخ، حيث وصفه بالمشخصاتي وأخذ يقلل من قدره، وذلك بعد أن أعلن صبحي رفضه لتقديم أي أعمال فنية بالسعودية.

رواد السوشيال ميديا يدشنون هاشتاج “كلنا محمد صبحي”

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهور ومحبي محمد صبحي، حيث قدموا له كامل الدعم في تلك الأزمة ودشنوا هاشتاج «كلنا محمد صبحي».

الجمهور يهاجم نجوم الفن لعدم تضامنهم مع محمد صبحي

فهاجمت إحداهم نجوم الفن لعدم دعمهم لصبحي قائلة: "‏كأنها حكمة عشان الأبناط المجانية اللي نزلت ترف تضامن مع مني زكي وقت أزمة فيلمها، دي كانت معركة ضد جمهور بعضه جاهل ومتنمر، لكن المعركة لما بقي فيها تركي بفلوسه ونفوذه، محدش نطق في وشه رغم أن كلامه لمحمد صبحي مهين لكل فنان من اللي بيحجوا في مواسم الرياض، بس نقول ايه، اكل العيش بيذل".

وكتب الأخير: "سؤال بجد الفنان العظيم دا ازي مش وزير ثقافه ولا نقيب باي نقابه ازي مسرحه اقل دعايه من مسرح مصر الذي لا يرتقي لكلمه مسرح اخره ترفيه فوق الخشبه.. ازي حد بقدر فنان الاستاذ محمدصبحي مش موجود ع ساحه واحنا كلنا بنطالب بفن راقي محترم.. اين الدوله من كل عبث الي بيحصل دا ‎.. كلنا_محمد_صبحي".

محمد صبحي: رفضت عرض مسرحيتي في السعودية بمقابل ملايين

وقال محمد صبحي في بيان رسمي، مدافعًا عن نفسه: هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".

وتابع: "وبعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسئولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟، وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي "خيبتنا" بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار «ترفيه» فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار أخر غير الترفيه".

واستكمل: "رفضت بشدة أن عمل في هذه الأجواء، وفضلت أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروض مسرحية آخرها مسرحية "نجوم الظهر" التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".