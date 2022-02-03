/677047/أحمد-مرتضى-مجلس-الإدارة-ترك-النادي-ومسدد-مديونات-بقيمة-300-مليون

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، حول مديونات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "في الجول": " مجلس الإدارة الحالي ترك النادي العام الماضي ومسدد مديونات بقيمة 300 مليون جنية".

وأضاف: "مسئولية الجمعية العمومية اختيار الأصلح من المرشحين، أي كان من هم، أهم شئ إفادة نادي الزمالك"

وزاد:" عملنا صفقات كبيرة في فريق الباسكت، وقمنا بشراء صفقات محترفين على أعلى مستوى بجانب مدرب عالمي، قبل بطولة كأس العالم، وهذا النجاح ينسب للجميع في مجلس الإدارة".

وأشار: "موقع نادي الزمالك في أكتور في موقع متميز بجوار جامعة زويل، وهو حلم جميع أعضاء النادي بالكامل ومجلس الإدارة".

وأختتم قائلاً: "الأرض أصبحت ملك نادي الزمالك وقمنا بتجهيز التراخيصخاصة بالأمر وأشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإمهال النادي سنتين للانتهاء من الأوراق".

بالأسماء.. الزمالك يقيد 7 لاعبين بالقائمة الإفريقية

قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق خلال الساعات الماضية بعد التشاور، بين إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور و الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأنهى النادي إجراءات قيد كل من عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس الصاعد السيد عطية وحسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية .

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر