رئيس مصلحة الجمارك يفاجئ قرية البضائع بـ مطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى إطار حرص قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى
وزار رئيس مصلحة الجمارك، جمرك صادر التابع لـ شركة مصر للطيران، وجمرك شركة مطار القاهرة الشحن الجوى "لوفتهانزا"، وجمرك منفذ 35 الخاص بالواردات العاجلة، وجمرك البريد السريع.
وأشاد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بجهود العاملين وحثهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتيسير كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل، بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بـ الأسواق المحلية.
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