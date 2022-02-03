الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن تعرض البلاد خلال اليوم وغد الجمعة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بعد أن شهدت البلاد أمس الأربعاء، وأمس الأول الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية صاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود رمال مثارة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوى على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملى بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ولفتت إلى تكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الامطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم.

وأكدت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تزداد على القاهرة الكبرى ومحافظا جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة، صباح غد الجمعة، كما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على القاهرة، ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء .