طلاب تانية ثانوى عام يؤدون آخر امتحاناتهم اليوم فى هاتين المادتين

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، بينما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان حسب جدول امتحان كل محافظة ومديرية تعليمية.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.