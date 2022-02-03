الأرصاد تكشف سبب ظهور سفن طائرة مقلوبة فوق قناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، إن ظهور هذه السفن هو أحد أنواع السراب، مشيرًا إلى أن السراب بشكل عام هو ظاهرة بصرية معتادة تحدث فى فصل الصيف.

وأوضح القياتى أنه يمكن رؤية هذه الظاهرة على مسافة بعيدة أثناء السير على أى طريق صحراوى بسبب حرارة الطقس والحرارة الموجودة على طبقات الهواء الملامسة لسطح الأرض.

ولفت إلى أن السراب السفلى يحدث نتيجة وجود طبقتين من الهواء واحدة فوق الأخرى، وبينهما فرق كبير فى درجات الحرارة حيث تكون الطبقة الملامسة لسطح الأرض درجة حرارتها أعلى مما فوقها.

وأكد أن ظهور السفن بهذا الشكل فوق قناة السويس يسمى بـ السراب العلوى وهو ظاهرة تحدث فى المناطق الثلجية، وفى هذه الحالة تظهر الصورة بشكل مقلوب، نتيجة لأن طبقة الهواء الملامسة لسطح الأرض درجة حرارتها أقل من التى فوقها.