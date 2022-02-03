حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وتحذر

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط ثلوج على كاترين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

توقع خبراء الأرصاد نشاطا لـ الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

واشاروا إلى سقوط أمطار متوسطة تغزر مساء، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 16 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 20 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 18 10

نخل 17 01

نويبع 21 12

طابا 19 11

كاترين 14 00

الطور 21 08

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 23 13

مرسى علم 23 11

الفيوم 18 09

بنى سويف 18 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 24 07

إادفو 24 08

أبو سمبل 23 07

الوادى الجديد 21 06

الشلاتين 26 12

أبو رماد 25 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13