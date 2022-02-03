موجز دوت الخليج: زيادة وفيات كورونا.. وتعليق إيتو على «تصريحات الحرب»

جدة - نرمين السيد - قال صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، ونجم منتخب الكاميرون السابق ردًا على تصريحاته على اعتباره المباراة المقبلة لمنتخب بلاده حربا: "خلال حديثى التحفيزى للاعبين، لم أكن أعرف من سيكون خصمنا التالى، ولم يكن هدفنا التقليل من شأن أى دولة، فقط هى رسالة تحفيزية للاعبين، خصوصا وأن الكاميرون ضحت بالكثير لاستضافة كأس إفريقيا 2022". ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة عاجل.. الصحة تعلن زيادة وفيات كورونا خلال 24 ساعة رئيس مصلحة الجمارك يفاجئ قرية البضائع بـ مطار القاهرة (صور) الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صور) تحذيرات من أمطار وصقيع.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة (صورة) حصلت على شهادتين عالميتين.. جامعة طنطا تحقق إنجازا جديدا الأرصاد تكشف سبب ظهور سفن طائرة مقلوبة فوق قناة السويس (فيديو) قرار عاجل من الحكومة اللبنانية فى ذكرى اغتيال الحريرى مسؤول صحى إيطالى يزف بشرى: كورونا يسير نحو النهاية الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد كورونا يواصل التوحش فى البرازيل.. الإصابات بالآلاف والوفيات بالمئات كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا المكسيك.. إجمالى إصابات كورونا يتجاوز إلى رقم مفزع ساديو مانى يحصل على جائزة كبرى بعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو (صورة) شاهد أهم اللقطات والأهداف فى مباراة السنغال وبوركينا فاسو (فيديو) أول تعليق من إيتو على «تصريحات الحرب» أمام منتخب مصر مباراة مصر والكاميرون.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة على جميع الأقمار قبل مواجهة مونتيرى.. حتحوت يكشف آخر مستجدات مصابى الأهلى (فيديو) مواعيد جميع مباريات الدورى حتى نهاية الدور الأول (صور) اتحاد الكرة يكشف عن لون زى المنتخب أمام الكاميرون (صورة) مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة حامل اللقب.. شريف رمزى لـ هشام ماجد: موتنا من الضحك (صورة) يا عم الشتا.. محمد نور يغنى للبرد بـ كليب جديد (فيديو) قابل للكسر.. موعد عرض فيلم حنان مطاوع فى معرض الكتاب الرومانسية تكسب.. Redeeming Love يحقق إيرادات مذهلة فى 11 يوما ذكرى وفاة أم كلثوم.. موعد حفلتين عن كوكب الشرق فى ساقية الصاوى سقوط نصاب تجارة السيارات فى شبرا حبس سائق فى المطرية.. خلَّص على زميله بقطعة زجاج إطفاء حريق نشب فى «سقالات» عقار بـ فيصل (صور)

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