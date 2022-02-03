حصلت على شهادتين عالميتين.. جامعة طنطا تحقق إنجازا جديدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة طنطا لضمان جودة التعليم، على شهادة الأيزو"2018: 21001" فى الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية كأول جامعة مصرية تحصل عليها على مستوى الجامعات المصرية.





وقال، فى بيان له، إن جامعة طنطا حصلت كذلك على شهادة "الأيزو 9001: 2015"، الأمر الذى يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التى انتهجتها الجامعة بتطبيق نموذج الإدارة بأهدافه والقائم على منهجية التفكير العلمى بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار. وأكد على حرص جامعة طنطا على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى نحو تعزيز ثقافة التميز المؤسسى والحوكمة على مستوى كافة القطاعات وتحقيق الريادة والتميز للجامعة محليًا ودوليًا. وأوضح أن فريق من المؤسسة المانحة لشهادتى الأيزو 2018: 21001 و الأيزو 9001: 2015 أجرى عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة، وهى قطاعات رئيس الجامعة، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الجامعة، ومركز جامعة طنطا لضمان الجودة، وذلك قبل منح الجامعة ومركز جامعة طنطا لضمان جودة التعليم الشهادة الدولية الأيزو.

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