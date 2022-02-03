مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اليوم:

مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة الكاميرون ضد نظيرة منتخب مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات الكاميرون beIN Sports HD 1 Max

مباريات كأس العالم للأندية

يخوض فريق الجزيرة الإماراتي بيري ضد نظيرة فريق تاهيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، Abu Dhabi Sports Asia 1

مباريات كأس ملك إسبانيا

يخوض فريق ريال سوسيداد ضد نظيرة ريال بيتيس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض فريق أتلتيك بيلباو مباراته ضد نظيرة ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبر L'Equipe TV

أحداث مباراة مصر

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.