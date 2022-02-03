أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 3 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة
تسير شركة مصر للطيران، رحلتين خاصتين إلى مطار ياوندى فى الكاميرون لنقل 600 راكب من مشجعى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.
إسلام أباد
يتوجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إلى الصين، فى زيارة تستمر لمدة 4 أيام، تبدأ من الغد الجمعة، وحتى 6 فبراير، لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية.
ياوندى
يلتقى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مع نظيره الكاميرونى، على ملعب "أوليمبى" بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون.
أبوظبى
يلتقى فريق الجزيرة الإماراتى مع منافسه بيراى بطل تاهيتى، على ملعب محمد بن زايد بنادى الجزيرة، فى افتتاح النسخة الـ 18 لكأس العالم للأندية.
أسوان
تنطلق فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والأجنبية.
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