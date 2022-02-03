ضمن «حياة كريمة».. تسليم 40 منزلا بعد إعادة الإعمار لأهالى المنصورية بأسوان

جدة - نرمين السيد - تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لـ40 منزلا من المنازل بعد إعادة أعمارها وتسليم 30 مشروعا من المشروعات التنموية للأهالى بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد أشد قرى المحافظة احتياجا وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»





ويرافق وزيرة التضامن خلال زيارتها لقرية المنصورية اليوم الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ومن المقرر أن تتفقد القباج ومرافقيها خلال الزيارة المنازل التى تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد، كما تشهد اعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة كما تتفقد القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.

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